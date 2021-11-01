Травмированную женщину из русла реки Псезуапсе пришлось доставать спасателям Сочи

При падении женщина сильно пострадала. Фото: mchs.sochi

К помощи сотрудников Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России пришлось прибегнуть, чтобы спасти женщину, которая, предположительно, упала с подвесного моста, протянутого над рекой Псезуапсе. ЧП случилось утром 1 ноября. Первым несчастную заметил турист, он сообщил дежурному Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России о том, что видит под подвесным мостом через реку Псезуапсе травмированную женщину, которая бездвижно лежала на скалистом берегу.

- Самостоятельно очевидец помочь был не в силах. Спуск к пострадавшей затруднен сложным рельефом и без помощи профессионалов там не обойтись. Спасатели спустились к женщине, оказали ей первую помощь – зафиксировали шейный отдел позвоночника воротником Шанца, - рассказали в ЮРПСО МЧС России.

После необходимых медицинских манипуляций спасатели с помощью носилок спустили 45-летнюю жительницу Сочи со скалистого участка на противоположный берег реки Псезуапсе и передали врачам Скорой помощи.