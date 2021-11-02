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Общество2 ноября 2021 0:25

Узнали, где будут отключения света в Сочи 2 ноября 2021

На территории курорта запланированы веерные отключения электроэнергии
Евгения ХАЛИКОВА
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Жителям Сочи придется смириться с несколькими часами без электроэнергии

Жителям Сочи придется смириться с несколькими часами без электроэнергии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нерабочие дни не распространяются на деятельность городских электросетей, чтобы закончить в срок подготовку к зимнему периоду, электрики работают без выходных. Во вторник ограничения подачи электроэнергии коснутся жителей поселка Красная поляна, проживающих на улицах Защитников Кавказа, Аб Ахтырская, Аб Саакян, 10 лет Октября, Витебская, Владимировская, Петропавловская, Рассвет, Рижская, Вологодская, Комарова, Светогорская и Урожайная.

В Хостинском районе работы по замене электрооборудования пройдут на улицах Пятигорская, Земнухова, Краснодонская, Армянская, Абовяна, Леселидзе, Джапаридзе, а также на переулках Комбинаторский Бригадный. Временно лишаться благ цивилизации и жители садовых товариществ «777», «Заря», «Заполярник» и «Ветработник».

В Центральном микрорайоне Сочи также запланирован планово-предупредительный ремонт, который затронет улицы Виноградную, Санаторную, Целинную и Яблочную, а также переулки Теневой и Виноградный.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.