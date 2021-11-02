Погода на 2 ноября 2021 года в Краснодаре: дождь прогнозируют в краевом центре

Дождь прогнозируют в Краснодаре 2 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем недавно Краснодару "пророчили" возвращение бабьего лета, и вот над краевым центром вновь прольёт дождь. Как сообщают синоптики, жителям стоит ожидать осадки с незначительным понижением температуры и относительно спокойным ветром.

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- В Краснодаре днём температура достигнет отметки 18 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до показателя +7, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер в этот день прогнозируют небольшой. Порывы будут достигать 1 метра в секунду