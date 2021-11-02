Что произошло в Краснодарском крае за ночь 2 ноября: крупный пожар охватил кондитерский цех в Армавире

"КП"-Кубань узнала, где вакцинироваться "Спутником лайт" и получить прививку от гриппа Фото из архива КП

Крупный пожар охватил кондитерский цех в Армавире. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание. Прокуратура города проводит проверку по факту горения.

Уголовное дело по статье надругательство над телами умерших возбудили после инцидента с покойницей в Тимашевске. Накануне тело женщины привезли к зданию администрации из-за дорогостоящей транспортировки в морг.

Полеты из Краснодара в Дубай возобновляются 2 ноября. Авиасообщение приостановили в марте 2020-го из-за распространения коронавирусной инфекции.

Где вакцинироваться "Спутником лайт" и получить прививку от гриппа в Краснодаре? "КП" - Кубань" узнала о медпунктах, в которых можно привиться от заболеваний.