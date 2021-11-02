Двое погибли и пять человек пострадали в ДТП в Сочи

Два человека погибли и пятеро пострадали в ночном ДТП в Сочи Фото: Сергей ГАПОН

Два человека погибли и пять пострадали в ночном ДТП в Сочи. Авария с легковушкой и микроавтобусом произошла в поселке Вардане Лазаревского района в 00:50 2 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- ДТП произошло с участием автомобиля ВАЗ-2114 и микроавтобуса Mercedes Sprinter. Два человека в ВАЗ-2114 погибли, в Mercedes Sprinter – пятеро пострадали, - уточнили в ЕДДС Лазаревского района.

На месте ДТП задействовали 18 человек. Обстоятельства аварии устанавливаются.