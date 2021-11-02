Почти 4 миллиона кубанцев поучаствовали во Всероссийской переписи населения

Почти 4 млн человек прошли перепись населения на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Почти 4 миллиона жителей уже приняли участие во Всероссийской переписи населения на Кубани. Кампания стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Всего в регионе уже переписались 3,97 миллиона, порядка 837,2 тысячи из которых использовали "Госуслуги". А переписчики посетили половину домов кубанцев - 1,3 миллиона из 2,7.

Напомним, в Краснодарском крае работает свыше 1,7 тысячи участков переписи населения, кроме того, заполнить анкету можно и в 61 стационарном пункте в МФЦ.