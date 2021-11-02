Световые качели украсили Набережную Новороссийска Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk/

Световые качели установили на Набережной Новороссийска. Четыре конструкции по просьбам жителей украсили одну из главных улиц города. Об этом сообщил мэр Игорь Дяченко в своем Instagram-аккаунте.

- Получилось интересное решение - как украшение городского пространства в вечернее время, так и новое место для отдыха и фотосессий. Просим бережно относиться к каждому элементу, не ломать их и не гнуть, - отметил глава города в публикации.

Подчеркивается, что совсем скоро установят двустороннюю кольцевую скамейку.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что новая пешеходная зона появится в Абрау-Дюрсо. Прогулочную дорожку оборудуют вдоль озера Абрау.