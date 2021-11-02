Работу над граффити протяженностью около 600 метров завершают в Туапсе

Новое граффити в Туапсе - самое масштабное в ЮФО Фото: пресс-служба администрации муниципалитета

Работу над граффити протяженностью около 60 метров завершают в Туапсе. Арт-объект площадью 2,5 тысячи квадратных метров назван самым масштабным в Южном федеральном округе, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Полотно расположено по улице Горького на пылешумозащитном ограждении. Новый арт-объект курирует художник Георгий Куринов. Из всей площади осталось завершить работу на 224 квадратных метрах.

Предположительно, граффитисты окончат свой труд через неделю. Жители и гости Туапсе, несмотря на незавершенность объекта, уже в восторге от яркого полотна.