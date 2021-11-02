В Кадастровой палате Кубани рассказали, как разделить жилой дом при общей долевой собственности Фото: Иван МАКЕЕВ

Значительно число граждан проживают в домах, находящихся в общей долевой собственности. В Кадастровой палате рассказали, как разделить подобное имущество.

«Нельзя выделить в собственность часть жилого дома или как ранее при разделе образовывались квартиры в жилом доме, даже на основании судебного акта. С 1 января 2017 закон «О государственной регистрации недвижимости» запрещает регистрацию жилых помещений в индивидуальном жилом доме, а также в садовом доме как самостоятельных объектов недвижимости», – отмечает начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №2 Кадастровой палаты края Юлия Третьяк.

Кроме того, для разделения необходимо изменить статус жилого дома на объект, образованный из жилого дома. Это либо многоквартирный дом, если доля состоит из части здания - помещения, либо жилой дом блокированной застройки, если выделяемые части возможно использовать автономно и они отвечают требованиям блокированного дома.

Чтобы разделить жилой дом, он должен соответствовать признакам. В этом случае необходимо проводить реконструкцию, на которую нужно получить разрешение. В том числе участок приводится в вид разрешенного использования. После кадастровый инженер подготавливает технический план для следующего использования объекта.