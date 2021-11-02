Проверку по ночному ДТП с двумя погибшими начала прокуратура Лазаревского района Сочи

В результате ДТП погибли два человека

Проверку ДТП с двумя погибшими начала прокуратура Лазаревского района в Сочи. Авария произошла накануне ночью в поселке Вардане. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как сообщалось ранее, авто ВАЗ столкнулось с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате аварии два человека, находившиеся в легковушке, погибли. Еще пятеро из автобуса пострадали, двое госпитализированы.

- Установлено, что микроавтобус не является маршрутным, вёз иностранных работников на продление патента на работу. Предварительно, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц), - говорится в сообщении пресс-службы.