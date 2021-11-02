Жительницу Анапы обвиняют в убийстве сожителя Фото из архива КП

Жительницу Анапы обвиняют в убийстве сожителя. Согласно следствию, женщина ударила мужчину ножом, отчего он скончался, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в августе текущего года 39-летняя женщина поссорилась со своим 26-летним сожителем. Мужчина ругал сына возлюбленной, что возмутило ее. По мере развития конфликта женщина схватила нож и несколько раз ударила им жертву. От полученных ранений мужчина скончался. Об убийстве она рассказала бывшему мужу, который вызвал медиков и полицию.

- Обвиняемая продолжает находиться в заключении под стражей. Продолжается сбор доказательств по возбужденному в отношении женщины уголовному делу, - говорится в сообщении пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.