На 94% выполнили план обязательной вакцинации от COVID-19 на Кубани

План обязательной вакцинации на Кубани выполнен на 94% Фото из архива КП

На 94% выполнен план по обязательной вакцинации от COVID-19 на Кубани. Всего в регионе прививку получили более 648 тысяч работников общественных сфер. Данные о ходе вакцинации сообщила пресс-служба краевой администрации.

- Согласно постановлению, обязательное получение прививки назначено специалистам сфер образования, здравоохранения, туризма, бытового обслуживания, транспорта, общественного питания, госслужащие – муниципальные и гражданские. Наиболее активно вакцинацию проходят работники бытового обслуживания, образования, здравоохранения и общепита, - говорится в сообщении пресс-службы.

Наименьший темп вакцинации отмечен среди студентов. Всего в регионе привились более 39 тысяч совершеннолетних учащихся вузов и учреждений СПО, что составляет 36,6%.