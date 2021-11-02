Объем открытых дистанционно вкладов в РНКБ увеличился вдвое с начала года

На 1 ноября 2021 года объём депозитов физических лиц, открытых клиентами РНКБ в интернет-банке и мобильном приложении РНКБ 24/7 без посещения офиса составляет 19,1 млрд руб. С начала года этот показатель увеличился практически в два раза.

На сегодняшний день дистанционные вклады составляют 28,8% общего депозитного портфеля физлиц. Общий портфель срочных депозитов физлиц на сегодня составляет 69,2 млрд рублей.

Среди дистанционных вкладов наиболее популярным (с долей в портфеле в размере 36%) является вклад "Максимальный" без опций частичного пополнения и снятия, который обеспечивает вкладчику максимальную процентную ставку.

На втором месте (23,5%) - вклад "Доходный" с опцией пополнения в течение срока действия вклада, а на 3-м (21%) – вклад "Управляемый" с возможностью пополнять вклад и осуществлять частичное снятие средств без досрочного расторжения договора.

75% дистанционных вкладов клиенты открывают в мобильном приложении, а 25% - в веб-версии интернет-банка. Средний чек дистанционного вклада составляет 392 тысячи рублей – это на 133 тысячи рублей меньше, чем общий средний чек вклада в РНКБ (он в настоящее время составляет 525 тысяч рублей)

52% вкладчиков открывают вклады на срок от 1 года и более. Размещение ровно на 1 год является самым популярным – такой срок выбирают 40% вкладчиков. Еще 20% вкладчиков размещают свободные средства на 3 месяца, 15% - на полгода.

Наиболее склонны к накоплению сбережений на дистанционных срочных счетах клиенты в возрасте от 30 до 40 лет и в возрасте от 60 до 70 лет. В этом возрастном сегменте вкладчиков находится наибольшее количество и мужчин, и женщин. При этом доля женщин среди клиентов, которые оформляют вклад дистанционно, составляет 65%, их средний чек равен 360 тысяч рублей; доля мужчин - 35%, их средний чек составляет 425 тысяч рублей).

- Большинством банковских услуг, включая оформление вкладов и кредитов наличными, можно воспользоваться дистанционно, без визита в офис,- говорит заместитель председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Мы рады, что наши клиенты оценили удобство и быстроту дистанционных каналов обслуживания.

Преимуществами открытия вкладов в дистанционных каналах обслуживания являются:

- надбавка к процентной ставке за открытие вклада в дистанционных каналах обслуживания;

- экономия личного времени и бережное отношение к своему здоровью;

- возможность досрочного расторжения вклада без визита в отделение банка, в то время как вклад, открытый в офисе, может быть расторгнут только в офисе.