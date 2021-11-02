Почти 40 тысяч студентов Кубани вакцинировались от COVID-19

Почти 40 тысяч кубанских студентов вакцинировались от COVID-19. Согласно обязательному плану вакцинации, в регионе необходимо привить 80% - 106 тысяч совершеннолетних учащихся вузов и учреждений СПО. 36% - 39,1 тысячи из установленного числа уже прошли вакцинацию, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, активно прививаются студенты Кубанского государственного медицинского университета. Здесь вакцинация достигла 91%. Слабые темпы получения прививки наблюдаются в Сочинском госуниверситете – всего 6%. Средний показатель в университетах Кубани достигает 30-35%.

Напомним, план обязательной вакцинации в Краснодарском крае выполнен на 94%. Более 648 тысяч сотрудников отраслей, входящих в перечень, получили прививку от коронавируса.