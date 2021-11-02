Заблудившихся в лесу мужчину с ребенком вывели спасатели в Сочи

Мужчину с ребенком вывели из леса спасатели в Сочи Фото: instagram.com/mchs.sochi/

Мужчина с ребенком накануне заблудились в лесу Сочи. По звонку на помощь пришла служба спасателей, сообщают в южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.

Так, отец с дочкой пошли на прогулку в лес и, спустившись вниз по тропе от Орлиных скал уже в темноте, не смогли отыскать обратный путь. Спасатели, разделившись на две группы, отыскали заблудившихся на северном склоне горы Ахун, после чего вывезли их из леса. Помощь медиков отцу и дочке не понадобилась.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что травмированную женщину из русла реки Псезуапсе достали спасатели Сочи. Женщина недвижимо лежала на скалистом берегу, где ее заметил прохожий.