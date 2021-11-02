Юрий Бурлачко: Социальное предпринимательство должно стать новым трендом развития кубанской экономики

Социальное предпринимательство должно стать новым трендом развития кубанской экономики. Об этом заявил руководитель ЗСК Юрий Бурлачко.

- На прошлой неделе мы провели планерку, на которой подвели промежуточные итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - сказал Юрий Бурлачко.

В числе ключевых вопросов депутаты обсудили перспективы развития социального предпринимательства в Краснодарском крае.

Напомним, что в 2019 году был сделан важный шаг к появлению данного вида бизнеса на Кубани – утверждены изменения в краевой Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства», закрепив в нем новое понятие.

- Считаем, что социальное предпринимательство должно стать одним из трендов развития экономики Краснодарского края. Бизнес должен быть ориентирован не только на получение выгоды, но и направлен на решение социальных проблем граждан, на помощь людям незащищенных социальных слоев. Эту миссию и призваны выполнять организации, реализующие модель социального предпринимательства. Они решают важные задачи, в том числе по трудоустройству людей, нуждающихся в особой поддержке. Таких как инвалиды, беженцы, малоимущие, выпускники детдомов и другие, - уверен Юрий Бурлачко.

Задача краевых властей в данном вопросе - оказывать поддержку этим организациям и предпринимателям. На что в конечном итоге и была нацелена инициатива парламентариев о внесении изменений в профильный закон.

Причем принятые поправки обеспечат прямую и непосредственную помощь со стороны государства не только бизнесу, но и самим людям, которые по различным обстоятельствам оказались в тяжелом материальном или социальном положении либо испытывают проблемы со здоровьем.

Одним из инструментов реализации новых норм закона стало создание перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социальных предприятий. Сейчас в данный перечень включено 50 соцпредприятий. Соответствующий плановый показатель на Кубани в 2021 году перевыполнен почти в три раза. Данная работа будет продолжена.

Тем, кто состоит в перечне, будут оказаны комплексные услуги, в числе которых и предоставление финансовой поддержки в виде грантов. В декабре этого года на эти цели будет направлено более 8 млн рублей.

Одним из действенных инструментов стало проведение форума «Бизнес без границ», программа которого помогает снять барьеры для раскрытия потенциала в людях с ограниченными возможностями. В первом форуме, прошедшем в конце прошлого года, приняли участие более четырехсот человек.

- Мы объективно оцениваем результаты своей деятельности и понимаем, что 50 предприятий, состоящих в перечне, не предел. Нам есть еще куда расти и есть зачем. Сейчас в крае сформирован эффективный механизм развития и укрепления экономики, поддержки граждан, - добавляет руководитель ЗСК.

Депутаты вместе с отраслевыми органами исполнительной власти края направляют все усилия на его совершенствование.