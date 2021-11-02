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Здоровье2 ноября 2021 11:59

На Кубани за последние сутки выявлено 287 новых случаев заболевания COVID-19

Коронавирус обнаружен в том числе у 34 детей, самому младшему ребенку – 2 месяца
Светлана ОВДЕЙ
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За прошедшие сутки на Кубани коронавирусом заболели 34 ребенка ФОто из архива КП

За прошедшие сутки на Кубани коронавирусом заболели 34 ребенка ФОто из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки вывили 287 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе в регионе коронавирусом заболели 34 ребенка, самому младшему из которых 2 месяца. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре коронавирус подтвердился у 49 человек, в Новороссийске – у 26. В Сочи и Красноармейском районе – по 22 заболевших, в Армавире – 21, в Анапе – 19. По 12 новых пациентов приходится на Ленинградский и Белоглинский муниципалитеты, 11 – на Отрадненский, 10 - на Кореновский.

- 9 человек заболели в Лабинском районе, 8 - в Славянском, 7 – в Геленджике. В Мостовском, Кущевском, Крыловском муниципалитетах – по 6 новых положительных тестов, по 5 - в Белореченском, Динском и Курганинском районах. В Новопокровском районе заболели 4 человека, в Апшеронском, Калининском, Северском и Темрюкском районе – по 3, в Туапсинском и Павловском районах - по 2. В Абинском, Кавказском, Каневском, Тимашевском, Новокубанском и Крымском муниципалитетах зафиксировано по 1 новому пациенту.

Всего в регионе за прошедшие сутки скончались 33 пациента. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 110 человек, на ЭКМО – 8.