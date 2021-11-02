Кубанский журналист Виктор Анфиногенов Фото: kubansport.krasnodar.ru

Умер Виктор Анфиногенов – кубанский журналист и спортивный обозреватель. Многие годы он посвятил работе в издании «Вольная Кубань».

Виктор Анфиногенов известен не только на Кубани, но и в стране. После окончания факультета журналистики Ленинградского государственного университета он работал в «Комсомольце Кубани» и в «Советской – Вольной Кубани». Единственный из числа кубанских журналистов, он был аккредитован на летней олимпиаде 1980 года в Москве.

Виктор Анфиногенов с течение своей карьеры удостоен многих премий, в том числе памятной медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени, грамоты Олимпийского комитета Российской Федерации, медали Николая Озерова, присуждаемой Министерством спорта РФ.

В числе его журналистских работ – множество очерков о выдающихся спортсменах. Последние годы Виктор Анфиногенов тяжело болел, но не переставал писать.