«Радио Дача» отметило 15-летие в эфире

"Радио Дача" празднует юбилей - 15 лет в эфире!

1 ноября «Радио Дача» отметило свое 15-летие. За это время радиостанция стала одной из самых популярных в России. Число слушателей сегодня достигает нескольких миллионов человек: еженедельно на волну «Радио Дачи» настраиваются свыше 14 миллионов слушателей. Региональная сеть вещания имеет 266 передатчиков, которые размещены во многих городах России.

- Секрет нашего успеха прост – мы делаем все так, чтобы нам самим было интересно это слушать. И делаем с душой! – заявил директор программ «Радио Дача» Илья Муромов.

Радиостанция пользуется популярностью у слушателей всех возрастов. Это связано с тем, что в эфире звучат лучшие современные композиции, а также песни прошлых лет в исполнении звезд российской эстрады.

Кроме того, «Радио Дача» привлекает слушателей своим разнообразием и форматом: в эфире проводятся различные конкурсы, акции, игры, а также развлекательные, музыкальные и информационные программы. Среди них - любимые для всех проекты «Disco Дача» и «Песня года».

- За 15 лет слушатели выиграли и автомобили, и путешествия, и дачные участки, и денежные призы. Только за четыре сезона акции «Радио Дача платит по счетам» участникам выплатили около 2 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе радиостанции. - В юбилейном сезоне в эфир вернулось полюбившееся слушателям экспресс-шоу «Пятнашки» со звездами. В день рождения радиостанции участникам будут звонить сами ведущие. Для этого слушателям необходимо пройти регистрацию на сайте.

«Радио Дача» продолжает радовать своих слушателей: в честь юбилея популярной радиостанции в эфире прозвучат лучших хиты за эти 15 лет.