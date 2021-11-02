Сельский клуб в Успенском районе Кубани Фото: пресс-служба администрации региона

Ремонт сельского клуба завершили в Успенском районе Кубани. Всего на ремонт учреждения затратили более 7 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, в Доме культуры, что находится в ауле Коноковский, реконструировали зал для занятий, установили новые окна, двери, полы и отопление. В учреждении в том числе отремонтировали кровлю.

В сельском Доме культуры занимаются два национальных коллектива. Здесь проводят занятия по вокалу и традиционному адыгскому танцу.

Отметим, что в регионе в текущем году выделены средства на ремонт 121 здания. Всего на реконструкцию учреждений отведено 453 миллиона рублей.