В Анапе собака помогает хозяйке носить сумки

Вот он - настоящий друг человека! Фото: кадр из видео.

В Анапе собака помогает хозяйке носить пакеты из продуктового магазина. Этот трогательный момент попал в объектив камер местных жителей.

На кадрах видно, как по тротуару одной из улиц курорта идет женщина. Справа от нее семенит лапами пес. В зубах у питомца небольшой полиэтиленовый пакет с покупками.

По словам очевидцев, хозяйку с псом-помощником видели на улицах уже не раз. В походах в магазин собака всегда принимает активное участие. Пакеты в ее зубах не тяжелые. Но женщине в любом случае уже легче нести товар.

- Просто до слез. Вот очередное доказательство, что животные - лучшие друзья человека, - пишут пользователи соцсетей.