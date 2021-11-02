Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Карта Кубани2 ноября 2021 13:14

В Анапе собака помогает хозяйке носить сумки

Трогательный момент запечатлели местные жители
Евгения СОРОКА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вот он - настоящий друг человека! Фото: кадр из видео.

Вот он - настоящий друг человека! Фото: кадр из видео.

В Анапе собака помогает хозяйке носить пакеты из продуктового магазина. Этот трогательный момент попал в объектив камер местных жителей.

На кадрах видно, как по тротуару одной из улиц курорта идет женщина. Справа от нее семенит лапами пес. В зубах у питомца небольшой полиэтиленовый пакет с покупками.

По словам очевидцев, хозяйку с псом-помощником видели на улицах уже не раз. В походах в магазин собака всегда принимает активное участие. Пакеты в ее зубах не тяжелые. Но женщине в любом случае уже легче нести товар.

- Просто до слез. Вот очередное доказательство, что животные - лучшие друзья человека, - пишут пользователи соцсетей.

В Анапе собака помогает хозяйке носить сумки
Видео: @anapagram