Более 2 млн рублей штрафов уплатили нарушители правил благоустройства в Центральном районе Сочи

В Сочи следят за исполнением правил благоустройства: уже выписаны штрафы на сумму более чем 2 млн рублей Фото: sochi.ru

Более 2 миллионов рублей уплатили нарушители правил благоустройства в Центральном районе Сочи. В текущем году рассмотрено 604 дела, по которым порядка 730 тысяч погашены добровольно, а свыше 1,2 миллиона взыскано принудительно, сообщает пресс-служба администрации города.

Штрафы выписывают за санитарные нарушения. В частности, это без разрешения размещенная реклама и объявления.

В том числе в городе следят за тем, как предприниматели обращаются с собственным товаром: запрещено ставить продукцию за пределами торговой точки и скапливать рядом мусор.