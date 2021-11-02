Погода в День народного единства в Краснодаре: ожидается очередной температурный рекорд

4 ноября в Краснодаре будет тепло и без осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Краснодарском крае вновь идет на температурный рекорд. Несмотря на календарный ноябрь, столбики термометров в Краснодаре несколько дней подряд достигали отметки +18 градусов. Однако 2 ноября осень все-таки вступила в свои полноценные права - в городе прошли кратковременные дожди. Но температура все равно при этом не изменилась. Комфортные +19-20 градусов продержатся в краевом центре еще несколько дней.

"КП" - Кубань" узнала, какая погода ожидается в Краснодаре 4 ноября, в День народного единства.

4 ноября в Краснодаре будет тепло и без осадков. Синоптики прогнозируют очередной температурный рекорд - плюс 19-20 градусов.

- 4 ноября в Краснодаре ожидается переменная облачность, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Днем температура воздуха прогреется до +19-20 градусов. Ночью и утром прогнозируется небольшой туман. Ветер - преимущественно восточный, его порывы достигнут 1-2 м/с.

Напомним, из-за сложной эпидемиологической обстановки День народного единства в Краснодаре пройдет в онлайн-режиме.