Газ пришел в геленджикское село Пшада

Торжественный пуск газа был дан главой Геленджика Алексеем Богодистовым и и.о. директора филиала №10 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Олегом Буткевичем.

Еще в 2010 году началась прокладка газопровода, которая бы обеспечила жителей села Пшада муниципального образования город-курорт Геленджик голубым топливом. В рамках первой очереди газификации было проложено свыше 50 км труб. За последние два года, в рамках муниципальной программы газификации сел, уложили еще 17,5 км газопровода, долгожданный газ появился в 430 частных и 15 многоквартирных домах.

Торжественный пуск газа был дан главой Геленджика Алексеем Богодистовым и и. о. директора филиала № 10 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Олегом Буткевичем.

В своем выступлении Алексей Богодистов отметил важность данного события:

- Сегодня мы сдаем вторую и третью очереди газификации Пшады, но на этом не останавливаемся и продолжаем в рамках муниципальном программы проводить газ в населенные пункты муниципалитета. И хотя порядка 90% населения обеспечены этим топливом, есть села и хутора, куда мы обязаны довести газ.

Более того, по словам Олега Буткевича, в соответствии с указом президента России, там, где проложен газопровод, он будет доведен до границ частных домовладений бесплатно.

Для желающих газифицировать свой дом в этот день в селе работал мобильный пункт приема заявок «Газпром газораспределение Краснодар» на догазификацию. В остальные дни геленджичане могут подать заявления в офисе компании или онлайн.

Узнать, каково это – быть с газом, руководители решили лично. Они отправились в гости к жительнице Пшады Надежде Ильенко. Сначала специалисты газовой службы объяснили Надежде Николаевне, как безопасно пользоваться газом, после чего жительница Пшады пригласила главу курорта и руководителя филиала на чай со свежеприготовленным пирогом с яблоками. Важно, что десерт женщина испекла в газовой духовке, которую освоила только с приходом газа в ее дом.