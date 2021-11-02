Более 25 тысяч уличных светильников обновят в Сочи

Реконструкция системы освещения ожидается в Сочи Фото: telegram-канал Алексея Копайгородского

Реконструкция системы освещения требуется в Сочи. Состояние городской системы обсудили накануне на рабочем совещании.

Так, в городе планируют обновить более 25 тысяч светильников и автоматизировать управление уличным освещением. Работы войдут в первый этап реконструкции.

Обновление коснется и устаревших сетей и опор. Рассматривается и подход «чистое небо» - перенос линий электропередачи под землю.

- Концепция успешно использовалась при реконструкции набережной "Ривьера". Там, где есть техническая возможность, перенесем воздушные сети под землю. Для этого отдельно исследовали более 30 километров сетей на гостевых маршрутах, - подчеркнул мэр города Алексей Копайгородский.