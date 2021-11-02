Девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружены в Крымском районе Кубани

Девять боеприпасов обнаружили в Крымском районе Кубани Фото: пресс-служба Росгвардии края

Девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны найдены в Крымском районе Кубани. Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпасы, сообщает пресс-служба органа.

Местная жительница обратилась к специалистам после того, как во время прогулки около поселка Виноградного нашла предметы, похожие на снаряды. Росгвардейцы определили минометные мины разного калибра и 2 артиллерийских снаряда.

За два часа до этого в Крымске около частного дома найден 152-мм артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии.

- Прибывшие взрывотехники обезвредили найденные снаряды, - говорится в сообщении пресс-службы.