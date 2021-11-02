Мониторинговые группы проверяют общественные места и транспорт на соблюдение масочного режима Фото: пресс-служба администрации региона

Мониторинговые группы составили 129 протоколов за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте Кубани. В регионе уже проверено свыше 150 междугородних рейсов и 25 мест отправления. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, при проверке группами общественного транспорта 76 административных актов выписано на ж/д вокзалах, 50 – в аэропортах, 3 – в морском порту Сочи. Ведется и осмотр электричек на ношение пассажирами масок.

- Составление протоколов - это крайние меры. Наша цель - не оштрафовать, а разъяснить, донести до человека необходимость ношения маски, чтобы сохранить здоровье. Работа всех мониторинговых групп нацелена, прежде всего, на это, - подчеркнул первый вице-губернатор на заседании регионального оперштаба Игорь Галась.

Мониторинговые группы продолжают обходы и заведения общепита. За прошедшие выходные сотрудники посетили 448 объектов.