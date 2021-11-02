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Общество2 ноября 2021 15:08

Более 150 тысяч рублей получила жительница Краснодара с фиктивными документами об инвалидности

Уголовное дело направлено в суд, а мошеннице грозит до 2 лет тюрьмы
Светлана ОВДЕЙ
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Мошеннице грозит до 2 лет тюрьмы Фото из архива КП

Мошеннице грозит до 2 лет тюрьмы Фото из архива КП

Более 150 тысяч рублей получила мошенница из Краснодара. Женщина подделала документы, указав несуществующую инвалидность. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, 39-летняя женщина подала фиктивные документы, в которых говорилось об инвалидности второй группы. Социальные работники на основании бумаг пересчитали размер пенсии и выплаты, а также компенсацию взамен льгот по оплате жилья и услуг ЖКХ. Мошенница таким образом выручила в течение года 170 тысяч рублей.

- Обвиняемой назначена мера принуждения в виде обязательства по явке. Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд. Мошеннице грозит до 2 лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.