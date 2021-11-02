Бесследно пропавшего мужчину разыскивают в Краснодаре

Без вести пропавший Егоянц Валерий Карекинович Фото: пресс-служба МВД Краснодара

Таинственно пропавшего мужчину разыскивают в Краснодаре. 70-летний Егоянц Валерий Карекинович летом ушел из дома по улице Митрофана Седина, но так и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

Внешне мужчина выглядит на 65-70 лет. Ростом 165 сантиметров, с короткой стрижкой и седыми усами и волосами, он уходил в светлой рубашке и синих брюках. С собой пропавший взял трость.

Особая примета мужчины – постоянно полусогнутая рука, которая находится на уровне туловища.

Правоохранители просят в случае, если кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, сообщить об этом в органы.