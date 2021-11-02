Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 15:40

Таксистов проверят на соблюдение масочного режима на Кубани

Мониторинговые группы ежедневно посещают общественный транспорт, где уже составлено 129 протоколов
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Таксистов проверят на соблюдение масочного режима на Кубани Фото: Иван МАКЕЕВ

Таксистов проверят на соблюдение масочного режима на Кубани Фото: Иван МАКЕЕВ

Таксистов проверят на соблюдение масочного режима. Поручение о мониторинге водителей дал первый вице-губернатор Игорь Галась на заседании оперштаба края.

Ежедневно мониторинговые группы посещают общественный транспорт, где также проверяют соблюдение ковидных предписаний – ношение масок. Так, с начала внеплановых выходных уже составлено 129 протоколов.

- Нельзя забывать и о такси, это ведь тоже транспорт, через который проходит большое количество пассажиров. И там отмечается нарушение водителями дисциплины, - подчеркнул Игорь Галась.

В то же время пассажиры такси могут сами сообщить о нарушении водителем масочного режима, ответив в приложении службы на вопрос. В случае если таксист находился без маски, высока вероятность отстранения его от работы. В местах, где электронные приложения такси отсутствуют, будут организованы проверки.