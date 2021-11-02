Таксистов проверят на соблюдение масочного режима на Кубани Фото: Иван МАКЕЕВ

Таксистов проверят на соблюдение масочного режима. Поручение о мониторинге водителей дал первый вице-губернатор Игорь Галась на заседании оперштаба края.

Ежедневно мониторинговые группы посещают общественный транспорт, где также проверяют соблюдение ковидных предписаний – ношение масок. Так, с начала внеплановых выходных уже составлено 129 протоколов.

- Нельзя забывать и о такси, это ведь тоже транспорт, через который проходит большое количество пассажиров. И там отмечается нарушение водителями дисциплины, - подчеркнул Игорь Галась.

В то же время пассажиры такси могут сами сообщить о нарушении водителем масочного режима, ответив в приложении службы на вопрос. В случае если таксист находился без маски, высока вероятность отстранения его от работы. В местах, где электронные приложения такси отсутствуют, будут организованы проверки.