Три детсада и школу на более чем 1,5 тысячи мест возводят в новом ЖК Краснодара

Андрей Алексеенко отметил важность комплексной застройки в Краснодаре Фото: пресс-служба городской администрации

Строительство нового жилого комплекса «Родные просторы» продолжается в Краснодаре. Вместе с многоквартирными домами на объекте возводят три детских сада и школу на 1550 мест. И.о. главы города Андрей Алексеенко проверил ход работ, отметив важность комплексной застройки.

- Парк, школа, детские сады и поликлиника — такой должна быть застройка новых микрорайонов Краснодара. ЖК «Родные просторы» — отличный пример, когда параллельно идёт строительство соцобъектов и благоустройство большого парка. Такому примеру призываю следовать застройщиков Краснодара, - подчеркнул Андрей Алексеенко.

Так, вместе с многоквартирными домами возводятся три детских сада на 880 детей, школа на 1550 мест, храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В том числе на территории ЖК в планах обозначены поликлиника, парк и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Один детский сад примет детей уже весной 2022 года. Учреждение готово, а в настоящее время передается в муниципальную собственность. Завершено проектирование двух других детсадов.

Возведение школы началось в декабре 2020 года, учреждение готово пока на 30%, однако завершить работы запланировано уже в 2022 году. Для родителей учеников рядом с учреждением оборудуют парковку на 58 мест.

Больница и оздоровительный комплекс находятся на стадии проектирования.