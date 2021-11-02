Участок на 40 млн с помощью поддельных документов оформила на себя мошенница в Сочи

Мошенница оформила на себя участок стоимостью 40 млн рублей в Сочи Фото из архива КП

Участок стоимостью 40 миллионов рублей с помощью фиктивных бумаг оформила на себя мошенница в Сочи. Женщина Волгограда присвоила землю площадью 2814 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

48-летняя женщина с помощью неизвестного человека подготовила фиктивное решение и определение Адлерского районного суда. На основе бумаг оформила на себя участок в Адлерском районе Сочи.

- В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 10 лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы.