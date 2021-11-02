Более 80 тысяч молодых кубанцев участвуют в проекте «Пушкинская карта»

"Пушкинскую карту" можно оформить на портале Госуслуг Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 80 тысяч «Пушкинский карт» оформила молодежь Кубани с начала проекта. Ими в учреждениях культуры края уже оплачено свыше 12 тысяч билетов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Проект в крае, как и по всей стране, стартовал с начала нового учебного года. Участники программы – молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 3 тысячи рублей, расплатиться которыми можно в 30 учреждениях Кубани.

- Оформляется карта на портале "Госуслуги", после чего на нее автоматически начисляются средства. В 2022-2023 годах ее номинал будет повышен до 5 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы.