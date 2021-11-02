Первый в России центр молочного животноводства появится на Кубани

Первый в стране центр молочного животноводства появится на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Центр молочного животноводства возведут на Кубани. Подобная селекционно-генетическая организация станет первой в России. Об этом накануне рассказал Вениамин Кондратьев в интервью «Интерфаксу».

Строительство центра, в котором будут содержать порядка 1,2 тысячи коров, начнут в 2022 году в Павловском районе. Всего рассчитывается получать 14,5 тысячи тонн молока в год, 200 голов нетелей, 250 тысяч доз семени и 5 тысяч эмбрионов.

– Кубань – лидер в России по производству питьевого молока. Для сохранения позиции наша корова должна давать не 8 тонн молока в год, а как минимум 20-25 тонн. Для решения проблемы предложили одному из наших предприятий АПК выступить партнером края в создании селекционно-генетического центра, – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор также подчеркнул важность создания условий для комфортной жизни в сельской местности. Для этого в поселениях возводятся социальные объекты и проводится благоустройство территорий.