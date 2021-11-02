Горячая линия мэра по вопросам о коронавирусной инфекции продолжает работу в Сочи

В Сочи работает горячая линия по вопросам о коронавирусной инфекции Фото: sochi.ru

Горячая линия мэра по вопросам о коронавирусной инфекции работает в Сочи. В августе текущего года по номеру обратились почти 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

– На основании решения Алексея Копайгородского в Сочи с начала пандемии работает горячая линия по коронавирусу. Жители города и гости нашего курорта могут получить информацию об уже существующих или вводимых ограничениях в муниципалитете, о нормативно-правовых актах либо о вакцинации, – отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.

Большое количество звонков принимают от гостей, планирующих посетить Сочи. Они связаны с правилами заселения в отели и гостиницы, посещением общественных мест, заведений общепита. Жители интересуются в основном вопросами вакцинации.

Обратиться на горячую линию Сочи можно по номеру 8 (862) 266-06-30.