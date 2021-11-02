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Происшествия2 ноября 2021 17:57

До 4 лет колонии грозит грабителю из Новороссийска

Мужчину подозревают в нескольких кражах
Светлана ОВДЕЙ
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Новороссийцу грозит до 4 лет лишения свободы за кражи Фото из архива КП

Новороссийцу грозит до 4 лет лишения свободы за кражи Фото из архива КП

Мужчину, подозреваемого в нескольких кражах, задержали в Новороссийске. Накануне он обворовал двух местных жителей, сообщают в пресс-службе краевого МВД.

В полицию поступило два заявления о краже. У первой жертвы мужчина похитил в магазине портмоне с деньгами. А девушку злоумышленник ограбил в лифте многоэтажки, вырвав из ее рук сумку.

Правоохранители составили на грабителя ориентировку, с помощью которой разыскали и задержали 31-летнего гражданина. Оказалось, что, кроме двух последних краж, он причастен и к воровству в вагоне-бытовке на одной из строительных площадок. Оттуда он вынес ноутбук и электроинструменты. Общая сумма ущерба составила 190 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Задержанный находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.