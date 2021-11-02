Уклониста от армии будут судить в Адыгее

За уклонение от воинской службы грозит реальный срок Фото: Виталий ТИМКИВ

Следователи майкопского следственного отдела СУ СК России по Республике Адыгея завершили расследование в отношении жителя республиканского центра. 20-летний парень обвиняется в уклонении от прохождения воинской службы. Из материалов дела следует, что парень своевременно получил повестку, однако в военкомат не явился.

- По данным следствия обвиняемый, являясь гражданином Российской Федерации, подлежащим призыву на военную службу, не имея законных оснований для освобождения от военной службы и предоставления отсрочки от призыва на военную службу, умышленно уклонился от прохождения военной службы и скрывался от органов предварительного следствия, - сообщили в следственном отделе по Майкопскому району.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 20-летнему уклонисту грозит лишение свободы сроком до двух лет.