Из Краснодара на вылет из-за тумана по-прежнему задержаны два рейса

Самолеты ждут своей очереди, чтобы взлететь.

2 ноября густой туман, опустившийся на Москву, парализовал работу аэропорта. Из-за того, что видимость на взлетно-посадочной полосе была практически нулевая, самолеты не взлетали, не приземлялись.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе воздушной гавани Краснодара, по данным на 20:00 задержаны два рейса в Москву.

- Но ситуация постоянно меняется, - уточняют в аэропорту Краснодара.

Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло.

Напомним, ранее пассажиры рейса Краснодар-Москва попали в заложники плохих метеоусловий в столице. Борт вылетел с юга России еще утром, но принимающий аэропорт из-за тумана закрылся. Самолет развернули. Вынужденная остановка произошла в Нижнем Новгороде. Более сотни краснодарцев остались без воды и еды в запертых самолетах. А сейчас им объявили, что ночевать придется на запасных аэродромах.