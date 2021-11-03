Ковид-отделения в госпиталях Краснодарского края заняты пациентами на 80%

В кубанских госпиталях почти не осталось свободных мест Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Краснодарского края дал большое интервью, в котором откровенно рассказал, с чем пришлось столкнуться региону и врачам за последние два года. По словам главы региона, эпидситуация в крае очень напряженная. Каждый день медики фиксируют рост заболеваемости. Причем, если раньше болезнь поражала в основном людей преклонного возраста, то сейчас на больничные койки попадают молодежь и дети.

- Все это заставляет меня как губернатора принимать решительные меры в борьбе с заболеваемостью, чтобы защитить жизни и здоровье людей. Я не могу допустить, чтобы ситуация приблизилась к критической, когда врачи просто не смогут оказывать помощь. И здесь не может быть никакого популизма, только полное осознание того, что это крайняя необходимость, в том числе и при введении каких-либо ограничений, - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Сейчас в регионе работают 28 ковидных госпиталей. В них развернуто почти 7,5 тысяч коек. В настоящее время коечный фонд занят почти на 80%. Система здравоохранения региона работает на пределе возможностей.