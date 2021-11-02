Минздрав Кубани прокомментировал видео с неадекватной женщиной у пункта вакцинации

Врачи мобильного пункта вакцинации были атакованы неадекватной женщиной Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Славянске-на-Кубани врачи передвижного пункта вакцинации столкнулись с неадекватным поведением местной жительницы. Женщина пыталась саботировать работу медиков, которые делали прививки от коронавируса. Пункт был развернут на территории местного рынка. По видео ясно,что перед медицинским автомобилем выстроилась очередь из желающих вакцинироваться, это и привело в гнев случайную прохожую.

- У вас есть разрешение на вакцинирование? Будьте добры, предъявите документы. Кто вам дал право делать здесь вакцину? – призвала женщина к ответу медиков.

Заведующая городской поликлиники № 2, которая дежурила в пункте, попыталась предъявить все необходимые документы, но столкнулась с еще большей агрессией. В Министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию. В ведомстве пояснили, что передвижной пункт был организован силами районной больницы для доступности вакцинации граждан Славянского района. В машине соблюдаются все правила хранения и перевозки медицинских препаратов и имеются противошоковая укладка и укладка для оказания неотложной помощи.

- Вакцинация проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Вакцинацию проводит бригада медиков в составе врача и медицинской сестры, которые имеют соответствующее обучение и прошли повышение квалификации по вакцинации. Вакцина хранится в холодильнике мобильного пункта, который отвечает техническим требованиям и поддерживает необходимую температуру, - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

Эпидобстановку в регионе власти называют тревожной. Коечный фонд в краснодарских госпиталях занят на 80 %. Для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать более 3 млн взрослого населения региона.