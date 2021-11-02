Мэр Геленджика будет оспаривать решение суда о его дисквалификации

Алексей Богодистов оспорит судебное решение о его дисквалификации. Фото: пресс-служба города Геленджика

Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил о своем решении оспаривать решение Геленджикского районного суда о его дисквалификации. Глава курорта 2 ноября опубликовал в соцсетях заявление, в котором отчитался о предпринятых шагах по восстановлению его репутации.

- Сегодня в 15 часов подали жалобу в краевой суд на постановление Геленджикского городского суда. Решение в силу не вступило, в высшей инстанции буду отстаивать свою позицию, - пояснил свое решение Алексей Богодистов.

Напомним, 28 октября текущего года городской суд Геленджика рассмотрел постановление прокурора города о привлечении главы к административной ответственности за "Невыполнение законных требований прокурора, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении". Как пояснили в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края, суд пришел к выводу о том, что в действиях главы Геленджика действительно имеются признаки состава административного правонарушения.