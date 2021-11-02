Более 3,2 млрд рублей компенсаций получили обманутые дольщики в Краснодарском крае

В Краснодарском крае восстанавливают права обманутых дольщиков. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае с опережением выполняют план по восстановлению прав обманутых дольщиков. В текущем году уже принято решение по 44 региональным недостроям, 23 из них будет достраивать региональный Фонд. Как сообщили в администрации Кубани, суммарная жилая площадь всех объектов, которые планируют достроить, составила почти 190 тысяч кв.м.

- В будущем 2022 году в планах сдача в эксплуатацию ЖК «Иван да Марья», двух литерах ЖК «Жемчужина» и второй очереди «Парусной регаты», - рассказала директор регионального Фонда Евгения Шумейко.

С начала 2021 года дольщики получили ключи от более 5 тысяч квартир. Некоторые не стали дожидаться, когда их жилье будет достроены и выбрали компенсации. В текущем году 1231 участник уже получил выплаты на общую сумму более 3,2 млрд рублей.