К рекреационным объектам Сочи выстраиваются огромные очереди из туристов

У туристов в Сочи проверяют QR коды. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Черноморские курорты снова испытывают наплыв гостей. В Сочи выстраиваются огромные очереди из туристов, желающих посетить рекреационные объекты и достопримечательности курорта. Как сообщили в мэрии города, в эти дни на курорт приехали примерно 110 тысяч человек.

Силами городской администрации в городе ведется контроль за соблюдением ограничительных противоковидных мер.

- За выходные дни составлено 5 протоколов об административных правонарушениях в сфере торговли, общественного питания и размещения и 9 протоколов в отрасли транспорта. В основном причиной стали нарушения масочного режима, но также зафиксировано и неприменение QR-кодов на отдельных предприятиях, - сообщили в администрации Сочи.

В городе работает Оперативный штаб, на который возложен контроль за соблюдением стабильной эпидобстановки.