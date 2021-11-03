Более 72 тысяч сеянцев было высажено в лесах Краснодарского края

В краснодарских лесах высаживают сеянцы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае подвели предварительные итоги реализации национального проекта «Экология» и региональной программы «Сохранение лесов». В текущем году было высажено более 72 тысяч саженцев. Программа выполнена на 75 %, сообщили в администрации региона.

– Забота о лесах нашего края помогают защитить города и станицы от загрязнения, создать благоприятные для жизни жителей условия и сохранить туристическую привлекательность курортов региона, – рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.

Также идет оснащение лесопожарных региональных формирований. Лесопожарному центру уже переданы грузопассажирские автомобили, квадроциклы, тягач, катера и бульдозер. Всего до конца года должны поставить 21 единицу техники. В 2021 году на реализацию мероприятий нацпроекта «Экология» на Кубани выделили более 45 млн рублей.