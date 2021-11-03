Узнали, где будут отключения света в Сочи 3 ноября 2021

Жителям Сочи стоит подготовиться к отключениям электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи запланированы массовые отключения электроэнергии. В городских электросетях объяснили, что работы в рамках текущей эксплуатации электрооборудования идут согласно графику.

В Адлерском микрорайоне под ограничения попадет социальный объект. Временно не будет света в городской поликлинике № 2. Также стоит подготовиться заранее и подзарядить гаджеты жителям улиц 10 лет Октября, Витебская, Владимировская, Петропавловская, Рассвет, Рижская, Вологодская, Комарова, Светогорская, Урожайная, Ульянова, Свердлова и Молокова

В Хостинском районе планово-предупредительный ремонт пройдет всего лишь на двух улицах Шаумяна и Транспортной.

Центральный район также попадет под ограничения. Здесь не будет электроэнергии на улицах Горького, Северная, Роз, Голенева, Макаренко и Олимпийской.

В Лазаревском округе не помешают альтернативные источники энергии жителям поселка Тихоновка, здесь пройдут отключения на улицах Сурикова и Лесная. В поселке Барановка под ограничения попадут улицы Золотая и переулок Армянский.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.