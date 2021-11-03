Погода на 3 ноября 2021 года в Краснодаре: краевой центр вновь ожидают осадки

В Краснодаре 3 ноября ожидается небольшой дождь Фото: krd.ru

Второй день подряд небо Краснодара окутывает осенняя хандра - в городе прогнозируют небольшой дождь. Вдобавок к осадкам низины и водоемы обволакивает туман. Бабье лето окончательно покинуло просторы края, однако некоторые смельчаки продолжают испытывать морскую воду, несмотря на понижение температуры.

«КП» - Кубань» узнала, какой будет погода 3 ноября 2021года.

- В Краснодаре днем воздух прогреется до +17 - 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 7 - 9 градусов тепла. В городе сохраняется переменная облачность и возможен небольшой дождь, - сообщили в Краснодарского центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Порывы ветра в краевой столице будут достигать от 4 до 9 метров в секунду.