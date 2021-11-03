Что произошло за ночь 3 ноября в Краснодарском крае: на 80% заняты ковид-отделения в госпиталях региона

План обязательной вакцинации выполнен на 94%, а в регионе ковид-отделения заняты на 80% - что произошло в крае за ночь 3 ноября Фото из архива КП

Ковид-отделения Кубани заняты пациентами на 80%. В регионе развернуто 28 госпиталей, однако они не справляются с нагрузкой из-за напряженной эпидемиологической ситуации.

Рейс Краснодар - Москва совершил вынужденную из-за сильного тумана посадку в Нижнем Новгороде. Более сотни жителей краевого центра остались на борту без еды, воды и возможности выйти.

Региональный план по обязательной вакцинации выполнен на 94%. В крае привились более 648 тысяч работников общественных отраслей, почти 40 тысяч из которых – совершеннолетние студенты.

День народного единства в Краснодаре пройдет в онлайн-формате. «КП» - Кубань» узнала, какие мероприятия и погода ждут жителей и гостей краевой столицы 4 ноября.