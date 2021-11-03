Вениамин Кондратьев рассказал, почему не закрыл Краснодарский край для туристов

На внеплановых выходных многие решают уехать на отдых, в том числе и на курорты Кубани Фото из архива КП

В Краснодарском крае с 30 октября по 7 ноября, как и в других регионах страны, объявлены нерабочие дни. В связи с напряженной эпидситуацией предложено ввести внеплановые каникулы, чтобы не допустить повышения массовой заболеваемости. Однако многие граждане считают эти дни выходными для отдыха и стараются, наоборот, уехать из дома, чаще всего на курорты – в большинстве на Кубань. Вениамин Кондратьев рассказал KP.ru, почему не закрыл Краснодарский край для туристов.

- Мы должны убедить людей вакцинироваться, а они – нам поверить. Когда я вводил эти ограничения, мне коллеги говорили: «Давай закроем регион», но сегодня важно – не закрыться и не закрыть санаторно-курортную отрасль, не запретить въезд на курорты края, а ограничительными мерами лишь подтолкнуть людей к вакцинации. Для этого созданы все условия: туристы могут привиться даже в наших отелях. Мы не отправляем домой заболевших гостей Кубани, а лечим в наших ковидных госпиталях. Конечно, это огромная нагрузка на экономику и в целом на всю систему здравоохранения. Но главная ценность – человеческая жизнь. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы вакцинировалось как можно больше людей.

Напомним, в регионе с 30 октября по 7 ноября введена система QR-кодов, которые нужно показать при посещении досуговых мест. Непривитых граждан в заведения не пускают, в том числе сохраняется масочный режим.