Губернатор Краснодарского края рассказал о решениях, о которых сожалеет

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба краевой администрации

Губернатор Кубани накануне дал большое интервью KP.ru о работе системы здравоохранения в крае. Темы диалога касались вакцинации, ковидных ограничений в крае и в том числе решений со стороны губернатора, которые после были приняты с сожалением. По мнению главы региона, чаще всего они не приводят к результату и в то же время оказываются единственным правильным выходом в ситуации.

- Например, пандемия. Сейчас многие подходят и благодарят, когда только начали вводить ограничения, я знал, что меня не поймут. Почему я разделил районы, ограничил движение между ними? Потому что в 30% края ковид бушевал вовсю, а в 60-70% - его еще не знали. Мне нужно было не допустить быстрого распространения, что дало нам время, чтобы открыть и оснастить ковидные госпитали, врачам – наработать практику, создать регламенты, протоколы лечения. Тем временем ученые разрабатывали вакцину. Было возмущение, но я понимал - убедить людей в том, что все делается во имя их благополучия, будет сложно. Главное было это пережить, дать жителям время, и тогда поймут, что иначе было нельзя.