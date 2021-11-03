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Общество3 ноября 2021 9:14

Подъем цен на квартиры в четыре раза отмечен в Сириусе Сочи

Теперь квадратный метр стоит 400, а не 100 тысяч рублей, как было ранее
Светлана ОВДЕЙ
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В четыре раза выросли цены в Сириусе Сочи Фото: sochi.ru

В четыре раза выросли цены в Сириусе Сочи Фото: sochi.ru

Цены на квартиры в четыре раза поднялись на федеральной территории Сириус. Теперь квадратный метр можно приобрести не за 100, а за 400 тысяч рублей. Такие данные приводит эксперт по недвижимости, брокер агентства недвижимости Арсен Александров.

- Цены прогрессировали еженедельно в геометрической прогрессии с момента объявления о создании федеральной территории. От 100 тыс. рублей за квадратный метр до 400 тыс. за считанные месяцы, - отметил Арсен Александров. – В ближайшие три месяца рост цен не прогнозируется.

Подчеркивается, что такая востребованность связана с благоустроенной территорией и комфортными условиями жизни. В частности, в Сириусе оборудованы набережная, велодорожки, которые обустроить в Сочи невозможно из-за гористой местности.

Напомним, Сириус – муниципалитет, ранее поселок городского типа. В декабре прошлого года определен первой в стране федеральной территорией.